14 декабря 2025 в 17:19

Немецкая партия намерена сорвать планы правительства по призыву в армию ФРГ

Партия Вагенкнехт выступила против возвращения обязательного призыва в армию ФРГ

Сара Вагенкнехт Сара Вагенкнехт Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press
Партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) намерена сорвать планы правительства по изменению модели военной службы в Германии, заявила лидер фракции Сара Вагенкнехт медиагруппе Funke. По ее словам, BSW будет добиваться блокировки законопроекта в бундесрате — верхней палате парламента, представляющей федеральные земли.

Закон о воинской повинности еще можно остановить. Правительства, возглавляемые BSW, Левой партией или «Зелеными», имеют большинство в Бундесрате. Мы призываем левых и «Зеленых» не отступать снова, а отвергнуть призыв на военную службу в Бундесрате, — заявила она.

Как отметила Вагенкнехт, BSW рассчитывает на создание коалиции с «Зелеными» и Левой партией. Лидер движения прямо обратилась к потенциальным союзникам, напомнив, что вместе они смогут возыметь необходимое влияние.

Вагенкнехт подчеркнула, что ее партия однозначно проголосует против законопроекта. Она также напомнила, что «Зеленые» уже выступили против этой инициативе в бундестаге. Теперь, по ее мнению, необходимо проявить последовательность и заблокировать документ на решающем этапе в бундесрате.

Ранее принятие бундестагом закона о новой модели военной службы спровоцировало массовые протесты в Германии. Тысячи студентов и школьников вышли на акции протеста в 90 городах страны. Они потребовали отменить решение о возвращении обязательного медицинского освидетельствования и восстановлении воинского учета.

