03 января 2026 в 17:00

Норвежский пирог к Рождеству: готовим невероятную вкусняшку — тот самый суксес-торт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Норвегии этот торт знают и любят настолько, что продают даже в замороженном виде. Но домашний Suksessterte — совсем другое дело: хрупкий ореховый корж и нежный желтый крем дают тот самый неожиданный вкус, за который его обожают. Готовится он проще, чем кажется, а на праздничном столе выглядит по-настоящему по-королевски.

Ингредиенты (форма 24 см): для коржа: белки — 4 шт., сахарная пудра — 150 г (или сахар), молотый миндаль или фундук — 150 г; для крема: желтки — 4 шт., сливки для взбивания — 100 мл, сахар — 125 г, сливочное несоленое масло — 150 г; для украшения: фисташки рубленые или молотые орехи — 20 г.

Приготовление: сахарную пудру смешивают с молотыми орехами, аккуратно вводят белки, взбитые до устойчивых пиков, и выкладывают массу в форму, застеленную пергаментом. Корж выпекают при 160 °C около 40 минут, затем дают ему подсохнуть и полностью остыть, желательно прямо в выключенной духовке. Для крема желтки смешивают с сахаром и сливками на водяной бане или на минимальном огне, постоянно помешивая, доводят до густого, тягучего состояния, после чего полностью охлаждают и вмешивают размягченное сливочное масло до гладкого крема. Остывший корж аккуратно покрывают кремом и посыпают фисташками или орехами.

Лучше всего дать торту постоять ночь в холоде — вкус станет еще глубже и гармоничнее.

Ранее мы делились рецептом из тройки продуктов для самой вкусной лепешки. Она станет вашей любимой на завтрак.

Проверено редакцией
