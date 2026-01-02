Новый год — 2026
Кефир, творог и сыр — тройка для самой вкусной лепешки. Она станет вашей любимой на завтрак

Кефир, творог и сыр — тройка для самой вкусной лепешки. Когда нужен быстрый, сытный и по-настоящему вкусный завтрак, этот рецепт выручает всегда. Готовится за считаные минуты, получается мягкой внутри и румяной снаружи. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия, особенно с чашкой горячего чая или кофе. Если нужно много лепешек, увеличьте количество ингредиентов.

Ингредиенты (на 1 порцию): творог 5% — 100 г, мука — 30 г, твердый сыр — 30 г, яйцо — 1 шт., кефир 1% — около 60 г (до нужной консистенции), соль — по вкусу.

Приготовление: сыр натирают на мелкой терке, в миске соединяют творог, яйцо, муку, соль и тертый сыр, постепенно подливают кефир, добиваясь однородной, не слишком жидкой массы. Сковороду хорошо разогревают, при необходимости слегка смазывают маслом, выкладывают тесто и формируют лепешку. Обжаривают на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки и полной готовности. Просто, быстро и безумно вкусно — тот самый завтрак, который хочется повторять снова и снова.

Ранее мы готовили творожные пышки на завтрак и к чаю. Простой рецепт вместо сырников, когда не хочется их лепить.

