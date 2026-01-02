Творожные пышки на завтрак и к чаю — простой рецепт вместо сырников, когда не хочется их лепить

Иногда утром или к чаю хочется чего-то домашнего, но без долгой возни и лепки. Эти творожные пышки — отличная альтернатива сырникам: тесто готовится за минуты, форма может быть любой, а результат всегда удачный. Румяные снаружи и мягкие внутри, они исчезают со стола быстрее, чем остывают.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., сахар — по вкусу, соль — щепотка, творог брикетный мелкозернистый — 200–250 г, ваниль — по вкусу, сода — 1/2 ч. л. (гашёная), мука — сколько возьмёт тесто, растительное масло — для жарки.

Приготовление: яйца взбивают с сахаром до лёгкой пены, добавляют соль, творог и ваниль, затем вмешивают гашёную соду и постепенно подсыпают муку, пока тесто не станет мягким и перестанет липнуть к рукам, но останется нежным. Готовое тесто раскатывают слоем около 0,5 см и нарезают произвольно — ножом, формочками или зубчатым колёсиком, как хворост. Заготовки обжаривают в хорошо разогретом масле до золотистой корочки, выкладывают на бумажное полотенце и подают горячими или тёплыми.

