Сладенькое спасет: блинчики на кефире для 1 и 2 января, когда ничего не лезет, — готовим с двумя начинками

Когда после праздников тяжелая еда совсем не заходит, эти блинчики на кефире становятся настоящим спасением. Воздушные, мягкие и не приторные, с сочной ягодной и нежной творожной начинкой — вкус получается легким, но при этом по-праздничному интересным. Именно тот случай, когда простые продукты превращаются в маленькую гастрономическую радость.

Блинчики: яйца — 2 шт., теплый кефир 1,5% — 300 г, мука — 80 г, разрыхлитель — 1/2 ч. л., растительное масло — 1 ч. л., щепотка соли, подсластитель — по вкусу. Начинки. Вишневая: вишня или другие ягоды — 150 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л., вода — 80 г, подсластитель — по вкусу. Творожная: мягкий творог — 100 г, творожный сыр — 100 г, подсластитель — по вкусу.

Как готовить. Сначала готовят блинчики: яйца смешивают с кефиром, добавляют муку, разрыхлитель, соль, подсластитель и растительное масло, тесто хорошо перемешивают до однородности и выпекают тонкие блинчики на антипригарной сковороде с двух сторон. Для вишневой начинки ягоды с подсластителем уваривают около пяти минут, затем крахмал разводят в холодной воде и тонкой струйкой вводят в ягоды, постоянно помешивая, пока масса не станет густой и блестящей. Творожную начинку просто соединяют до кремовой текстуры, при желании оба вида творога можно заменить 200 г обычного брикетного. Сборка простая: в каждый блинчик заверните начинку — поровну вишневую и творожную.

