Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 17:38

Сладенькое спасет: блинчики на кефире для 1 и 2 января, когда ничего не лезет, — готовим с двумя начинками

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда после праздников тяжелая еда совсем не заходит, эти блинчики на кефире становятся настоящим спасением. Воздушные, мягкие и не приторные, с сочной ягодной и нежной творожной начинкой — вкус получается легким, но при этом по-праздничному интересным. Именно тот случай, когда простые продукты превращаются в маленькую гастрономическую радость.

Блинчики: яйца — 2 шт., теплый кефир 1,5% — 300 г, мука — 80 г, разрыхлитель — 1/2 ч. л., растительное масло — 1 ч. л., щепотка соли, подсластитель — по вкусу. Начинки. Вишневая: вишня или другие ягоды — 150 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л., вода — 80 г, подсластитель — по вкусу. Творожная: мягкий творог — 100 г, творожный сыр — 100 г, подсластитель — по вкусу.

Как готовить. Сначала готовят блинчики: яйца смешивают с кефиром, добавляют муку, разрыхлитель, соль, подсластитель и растительное масло, тесто хорошо перемешивают до однородности и выпекают тонкие блинчики на антипригарной сковороде с двух сторон. Для вишневой начинки ягоды с подсластителем уваривают около пяти минут, затем крахмал разводят в холодной воде и тонкой струйкой вводят в ягоды, постоянно помешивая, пока масса не станет густой и блестящей. Творожную начинку просто соединяют до кремовой текстуры, при желании оба вида творога можно заменить 200 г обычного брикетного. Сборка простая: в каждый блинчик заверните начинку — поровну вишневую и творожную.

Ранее мы делились рецептом без муки и без сахара. Пышная творожная запеканка на завтрак и перекус.

Проверено редакцией
Читайте также
Я даже не варю бульон, и получается улетно: вкусный суп с копченостями и кукурузой — то, что нужно желудку после тонны майонеза
Общество
Я даже не варю бульон, и получается улетно: вкусный суп с копченостями и кукурузой — то, что нужно желудку после тонны майонеза
Самый хрустящий салат с кальмарами «Морской бриз» — нужны пекинская капуста, яйцо и ложка икры
Общество
Самый хрустящий салат с кальмарами «Морской бриз» — нужны пекинская капуста, яйцо и ложка икры
Блеск без химии: как апельсиновая цедра превратит старые ложки в новенькие за 10 минут
Общество
Блеск без химии: как апельсиновая цедра превратит старые ложки в новенькие за 10 минут
Яичные блинчики с крабовой начинкой: быстрая закуска на любой праздник, а также вкусный перекус или завтрак
Общество
Яичные блинчики с крабовой начинкой: быстрая закуска на любой праздник, а также вкусный перекус или завтрак
Два яйца, молоко и сыр: готовим сырные блинчики с укропом. Палочка-выручалочка под любую начинку, просто с маслом или к супу вместо хлеба
Общество
Два яйца, молоко и сыр: готовим сырные блинчики с укропом. Палочка-выручалочка под любую начинку, просто с маслом или к супу вместо хлеба
блинчики
творог
простой рецепт
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьники смогут получать рабочие профессии бесплатно
Москалькова обратилась к ООН после атаки ВСУ на Херсонскую область
Раскрыты последствия нового удара украинской армии по Белгородской области
Вино, водка и пиво резко подорожали в России после Нового года
Глава евродипломатии устроила истерику и обвинила Россию
МИД России указал на зашкаливающий цинизм Зеленского
В МИД РФ объяснили, что означает игнорирование теракта под Херсоном
В России емким словом охарактеризовали сущность Киева после атаки на Хорлы
Известный американский ученый признался в любви к Новому году в России
Пожар вспыхнул на промпредприятии под Калугой после атаки БПЛА
Появились новые данные о пострадавших в смертельном пожаре в Швейцарии
Российский мэр вышел из парилки, показал бицепсы и поздравил с Новым годом
На Западе рассказали об одном нюансе поведения Зеленского
Медведчук назвал истинную причину атаки Зеленского на резиденцию Путина
«Приказ на устранение Путина»: Медведчук о позоре «нелегитимного»
Переезд во Францию, отказ от «6 кадров»: как живет актриса Ирина Медведева
Трое россиян впервые разделили выигрыш миллиарда рублей в лотерею
«Тяжелые были»: хирург раскрыл, как спасали детей после страшной атаки ВСУ
Стало известно о состоянии раненых после удара по Хорлам
Россиянам перечислили удачное время для поиска работы в 2026 году
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.