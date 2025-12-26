Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:15

Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — спасение для тех, кто хочет сладкого без лишних калорий. Никакой муки, никакого сахара, а на выходе — нежная, пышная и ароматная запеканка, которую хочется есть ложкой прямо из формы. Идеальна для завтрака, перекуса или «чего-нибудь к чаю», когда совесть тоже должна быть довольна.

Ингредиенты: бананы — 2 шт., яйца — 3 шт., мягкий творожок — 2 упаковки по 100–120 г, кокосовая стружка — 40 г, миндальные лепестки — небольшая щепотка (по желанию).

Бананы разомните вилкой до пюре. Добавьте яйца, творожок и кокосовую стружку. Всё тщательно перемешайте до однородной массы — можно вилкой или венчиком, блендер не обязателен. Вылейте массу в форму, при желании сверху посыпьте измельчённым миндалём. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут, до лёгкой румяности и упругой текстуры. Дайте запеканке немного остыть — она станет ещё нежнее. Перед подачей можно украсить ягодами, орехами или кокосовой стружкой. Простой, полезный и очень удачный вариант, который доказывает: ПП может быть по-настоящему вкусным.

Ранее мы готовили яблоки под творожной шубкой. Некалорийная вкусняшка на десерт, завтрак и перекус.

Проверено редакцией
Читайте также
Не шарлотка и не запеканка: яблоки под творожной шубкой — некалорийная вкусняшка на десерт, завтрак и перекус
Общество
Не шарлотка и не запеканка: яблоки под творожной шубкой — некалорийная вкусняшка на десерт, завтрак и перекус
С детства не любил сырники, но этот рецепт все изменил — готовлю в рисовой панировке с карамелью
Общество
С детства не любил сырники, но этот рецепт все изменил — готовлю в рисовой панировке с карамелью
Муж стал любить сильнее: рецепт картофельной запеканки с фаршем
Семья и жизнь
Муж стал любить сильнее: рецепт картофельной запеканки с фаршем
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно
Общество
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно
Бюджетный салат «Малыш» выручит, когда нет времени — вкуснота из самых простых продуктов. Разлетается быстрее «навороченных» блюд
Общество
Бюджетный салат «Малыш» выручит, когда нет времени — вкуснота из самых простых продуктов. Разлетается быстрее «навороченных» блюд
творог
запеканка
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше рассказали, чего не должны делать Москва и Варшава
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Начинается «генеральная битва» за Донбасс: новости СВО к вечеру 26 декабря
«Выпила бокальчик»: Диброва о первом разговоре с экс-супругом после измены
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.