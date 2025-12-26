Без муки и без сахара, но не оторваться: пышная творожная запеканка на завтрак и перекус

Этот рецепт — спасение для тех, кто хочет сладкого без лишних калорий. Никакой муки, никакого сахара, а на выходе — нежная, пышная и ароматная запеканка, которую хочется есть ложкой прямо из формы. Идеальна для завтрака, перекуса или «чего-нибудь к чаю», когда совесть тоже должна быть довольна.

Ингредиенты: бананы — 2 шт., яйца — 3 шт., мягкий творожок — 2 упаковки по 100–120 г, кокосовая стружка — 40 г, миндальные лепестки — небольшая щепотка (по желанию).

Бананы разомните вилкой до пюре. Добавьте яйца, творожок и кокосовую стружку. Всё тщательно перемешайте до однородной массы — можно вилкой или венчиком, блендер не обязателен. Вылейте массу в форму, при желании сверху посыпьте измельчённым миндалём. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 25 минут, до лёгкой румяности и упругой текстуры. Дайте запеканке немного остыть — она станет ещё нежнее. Перед подачей можно украсить ягодами, орехами или кокосовой стружкой. Простой, полезный и очень удачный вариант, который доказывает: ПП может быть по-настоящему вкусным.

