26 декабря 2025 в 12:45

Не шарлотка и не запеканка: яблоки под творожной шубкой — некалорийная вкусняшка на десерт, завтрак и перекус

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот десерт — находка для тех, кто любит сладкое, но не хочет перегружать рацион. Ни теста, ни сахара, ни муки — только сочные яблоки и нежная творожная шубка. Получается что-то среднее между шарлоткой и запеканкой. Готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит и для десерта, и для позднего ужина. На 100 г всего около 55 ккал, а вкус при этом совсем не «диетический».

Ингредиенты: яблоки — 5 шт., обезжиренный творог — 200 г, натуральный йогурт без добавок — 100 г, яйцо — 1 шт., лайм или половина лимона, изюм — по вкусу.

Яблоки очистите от кожуры и нарежьте удобными ломтиками или кубиками. Сразу сбрызните соком лайма или лимона, чтобы сохранить цвет и добавить лёгкую кислинку. Выложите яблоки ровным слоем в форму для запекания. В чаше блендера соедините творог, йогурт и яйцо. Взбейте до однородной, воздушной массы добавьте изюм. Залейте яблоки творожной смесью и аккуратно разровняйте. Отправьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20–30 минут, пока верх слегка не схватится и не станет нежно-золотистым. Дайте десерту немного остыть и подавайте тёплым или холодным — он одинаково хорош в любом виде.

Ранее мы готовили суперскую галету на десерт или завтрак. Прекрасно переживает заморозку, делайте сразу много.

Проверено редакцией
яблоки
творог
простой рецепт
завтрак
Ольга Шмырева
О. Шмырева
