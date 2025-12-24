Новый год-2026
24 декабря 2025 в 11:00

Пачка творога и клубники — суперская галета на десерт или завтрак. Прекрасно переживает заморозку, делайте сразу много

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется чего-то сладкого без чувства вины, этот рецепт — находка. Творожная галета с клубникой получается лёгкой, ароматной и настолько нежной, что никто не догадается: это ПП-десерт. Отлично подходит и для утреннего завтрака, и к чаю, а ещё она идеально переносит заморозку, так что смело готовьте сразу несколько штук.

Ингредиенты: творог 5% — 200 г, мука рисовая или обычная — 50 г, яйцо — 1 шт., подсластитель или сахар — 2 мерные ложки, клубника свежая или замороженная — 200 г., крахмал немного.

Как готовить: творог разомните вилкой до однородности. Добавьте яйцо, рисовую муку и 1 мерную ложку подсластителя, замесите мягкое тесто — оно может слегка липнуть, это нормально. Переложите тесто на лист пергамента и аккуратно сформируйте круглую лепёшку толщиной около 0,5 см., присыпьте ее крахмалом. Клубнику нарежьте ломтиками, смешайте с оставшимся подсластителем и выложите в центр, оставляя по краям примерно 3 см свободного теста. Края заверните внутрь, формируя открытую галету. Выпекайте в духовке, разогретой до 200 °C, 20–25 минут до лёгкой румяной корочки. Дайте немного остыть — и можно подавать.

Неиспеченную заготовку галеты можно заморозить и испечь в любой момент.

Ранее мы делились рецептом салата с чипсами, который обожают и дети, и взрослые. Вкуснейшая закуска на Новый год.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
