19 марта 2026 в 14:00

Никаких больше магазинных кексов. Пеку настоящий «Воронежский» — нежнее суфле, пышнее запеканки

Беру творог, муку и яйца — и готовлю творожный кекс «Воронежский». Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или воскресного завтрака.

Его необычность в точном соблюдении классической рецептуры: кекс получается с плотной, но нежной текстурой, слегка влажной серединкой и аппетитной румяной корочкой. Вкус насыщенный, сливочный, с легкой ванильной ноткой — именно таким я его запомнила с детства.

Для приготовления вам понадобится: 400 граммов творога, 3 яйца, 200 граммов сахара, 200 граммов сливочного масла, 250 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли. По желанию можно добавить горсть изюма.

Творог протрите через сито или пробейте блендером до однородности. Масло комнатной температуры взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности. По одному введите яйца, каждый раз хорошо взбивая.

Добавьте творог и перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и солью, постепенно вмешайте в творожную массу. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой, выложите тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50–60 минут до золотистого цвета и сухой шпажки. Готовый кекс остудите в форме, затем посыпьте сахарной пудрой.

