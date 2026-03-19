Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 09:11

Этот ягодный кекс — гениальное решение для постного стола. Без яиц и молока, но с шоколадными нотками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кажется невероятным, но этот сочный, шоколадный и полный ягод кекс — полностью постный. Секрет в правильном балансе, который создает идеальную текстуру без единого животного продукта.

Что понадобится

Цельнозерновая пшеничная мука — 200 г, пшеничные отруби — 30 г, разрыхлитель — 2 ч. л., коричневый сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., какао-порошок — 1 ст. л., соль морская — щепотка, вода — 200 мл, растительное масло — 80 мл, голубика (свежая или замороженная) — 150 г, соевое молоко (опционально) — 2-3 ст. л.

Как готовлю

В объемной миске смешиваю все сухие компоненты: цельнозерновую муку, отруби, разрыхлитель, оба вида сахара, какао и соль. Вливаю воду и растительное масло, затем тщательно вымешиваю тесто до однородности. Если масса кажется излишне крутой, добавляю немного соевого молока. Оставляю тесто отдохнуть на 10 минут — за это время отруби и мука полноценно впитают влагу.

Аккуратно вмешиваю в готовое тесто ягоды голубики, стараясь не повредить их. Перекладываю массу в смазанную маслом форму для выпечки (примерно 20×10 см). Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут. Проверяю готовность сухой деревянной шпажкой.

Даю кексу полностью остыть прямо в форме — это обязательный этап для стабилизации текстуры. Перед подачей при желании декорирую сахарной пудрой.

Проверено редакцией
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.