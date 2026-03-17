Никакого растительного масла: самые вкусные кексы получаются на молоке и сливочном — мягкие и ароматные

Эти кексы — из тех рецептов, которые сохраняют навсегда. Тесто получается невероятно нежным, мягким и ароматным, а внутри — шоколад. Секрет прост: вместо растительного масла используется сливочное, а молоко делает выпечку особенно воздушной. В итоге кексы получаются мягкие, пышные и исчезают со стола быстрее, чем остывают.

Ингредиенты: сливочное масло — 120 г, сахар — 140 г, ванильный сахар — 10 г, яйца — 2 шт., молоко комнатной температуры — 180 мл, мука — 260 г, разрыхлитель — 2 ч. л., шоколадные капли или шоколадка — 200 г, щепотка соли.

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Добавьте одно яйцо и хорошо перемешайте, затем второе — снова взбейте до однородности. Влейте молоко комнатной температуры и перемешайте. После этого добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое однородное тесто. Вмешайте примерно три четверти шоколадных капель. Можно использовать колотый шоколад.

Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на две трети. Сверху посыпьте оставшимися шоколадными каплями. Выпекайте кексы при 180 °C около 25–30 минут до золотистой корочки.

