Перетираю муку с маслом и пеку слоеные яблочные маффины с крошкой штрейзель: 15 минут в духовке

Маффины из слоеного теста с яблочной начинкой и хрустящей крошкой штрейзель — это удивительно нежный и ароматный десерт.

Хрустящие слоеные корзиночки, сочные яблоки с корицей и рассыпчатая сладкая крошка создают идеальное сочетание. Готовятся просто и быстро.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 2 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы. Для штрейзеля: 50 г муки, 30 г сахара, 30 г сливочного масла.

Рецепт: слоеное тесто раскатайте, нарежьте на квадраты 10х10 см. Уложите квадраты в формочки для маффинов, формируя корзинки. Яблоки очистите, нарежьте кубиками. Потушите на сковороде с сахаром и корицей 5–7 минут. Выложите яблочную начинку на тесто.

Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное масло, разотрите в крошку. Посыпьте штрейзелем яблоки. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела попробовать испечь маффины по этому рецепту. Во время приготовления порадовало, что даже миксер пачкать не пришлось. Пока тесто размораживалась, была готова начинка и штрейзель. Кексы оказались наиболее вкусными в остывшем виде.

