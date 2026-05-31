Беру 4 яблока и готовлю итальянский деревенский пирог: нежный, ароматный, интереснее шарлотки

Итальянский деревенский пирог с яблоками — это гениально простая домашняя выпечка для тех, кто любит яблочные десерты, но не хочет долго возиться на кухне. Никаких сложных кремов и дорогих продуктов — всего несколько ингредиентов, немного времени и ароматный пирог уже на столе.

Получается обалденная вкуснятина: нежное молочное тесто, сочные ломтики яблок и тонкая карамельная корочка сверху. Пирог выходит мягким, воздушным и очень уютным — именно таким, каким должна быть домашняя выпечка к чашке чая или кофе.

Для приготовления вам понадобится: пшеничная мука — 180 г, яблоки — 4 шт., яичные желтки — 2 шт., сахар — 140 г, сливочное масло — 50 г, молоко — 125 мл, разрыхлитель — 4 г, соль — 2 г.

Желтки взбейте с сахаром, оставив 3 столовые ложки для посыпки. Масса должна стать светлой и пышной. Сливочное масло растопите и половину добавьте к желткам. Влейте молоко и хорошо перемешайте.

Добавьте соль, просеянную муку и разрыхлитель, замесите однородное тесто. Форму застелите пергаментом и вылейте тесто. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте тонкими дольками и разложите по поверхности в произвольном порядке, слегка утапливая в тесто. Полейте пирог оставшимся сливочным маслом и посыпьте отложенным сахаром. Выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот итальянский деревенский пирог. Удивило то, насколько нежным получается тесто при минимальном количестве ингредиентов. Яблоки остаются сочными, а сахарная посыпка превращается в аппетитную карамельную корочку.