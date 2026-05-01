01 мая 2026 в 11:00

Подъедаем запасы варенья: тертый пирог с джемом — классика домашней выпечки, хранится несколько дней

Тертый пирог с вареньем — это классика домашней выпечки, которая готовится просто, а получается невероятно вкусной. Рассыпчатое песочное тесто и ароматная прослойка из варенья создают идеальное сочетание.

Пирог отлично хранится несколько дней, не черствеет и остается таким же вкусным. Идеальный способ подъесть варенье перед новым сезоном.

Для приготовления понадобится: 3 стакана муки, 200 г сливочного масла, стакан сахара, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, стакан густого варенья (любого).

Рецепт: масло комнатной температуры разотрите с сахаром. Добавьте яйца, соль, разрыхлитель и муку, замесите песочное тесто. Разделите тесто на 2 части (2/3 и 1/3). Большую часть раскатайте, выложите в форму, сформировав бортики. Выложите варенье.

Меньшую часть теста натрите на крупной терке прямо сверху варенья. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Полностью остудите в форме, затем нарежьте.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
