19 апреля 2026 в 09:15

Умный пирог — кремовая начинка сама оказывается в середине: просто выливаю тесто на противень

Умный пирог — во время выпечки он сам собой расслаивается на три идеальных слоя: плотный заварной низ, нежный крем в середине и воздушный бисквит сверху. Вам не нужно готовить крем отдельно, он появляется внутри сам.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 125 г сливочного масла, 500 мл теплого молока, 115 г муки, 150 г сахара, 1 ст. л. воды и ванилин.

Рецепт: отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером со щепоткой соли до устойчивых пиков. Желтки взбейте с сахаром, ванилином и водой до пышной светлой массы. Влейте растопленное масло, еще раз взбейте. Затем в несколько приемов добавьте муку. Теперь влейте сначала половину теплого молока, взбейте, затем добавьте оставшееся молоко и снова взбейте до однородности.

Самое важное — аккуратно вмешать взбитые белки: делайте это лопаткой движениями снизу вверх. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 165–180 °C духовке 45–60 минут, пока верх не подрумянится, а середина будет слегка подрагивать при встряхивании. Полностью остудите пирог в форме.

В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Общество
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
Общество
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Прохожу по фаршу скалкой — и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Пирог «Трехминутка» — тесто без раскатки и возни: беру консервы и рис — через 30 минут ужин готов
Общество
рецепты
пироги
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

