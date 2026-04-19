Умный пирог — кремовая начинка сама оказывается в середине: просто выливаю тесто на противень

Умный пирог — во время выпечки он сам собой расслаивается на три идеальных слоя: плотный заварной низ, нежный крем в середине и воздушный бисквит сверху. Вам не нужно готовить крем отдельно, он появляется внутри сам.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 125 г сливочного масла, 500 мл теплого молока, 115 г муки, 150 г сахара, 1 ст. л. воды и ванилин.

Рецепт: отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером со щепоткой соли до устойчивых пиков. Желтки взбейте с сахаром, ванилином и водой до пышной светлой массы. Влейте растопленное масло, еще раз взбейте. Затем в несколько приемов добавьте муку. Теперь влейте сначала половину теплого молока, взбейте, затем добавьте оставшееся молоко и снова взбейте до однородности.

Самое важное — аккуратно вмешать взбитые белки: делайте это лопаткой движениями снизу вверх. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте мукой. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 165–180 °C духовке 45–60 минут, пока верх не подрумянится, а середина будет слегка подрагивать при встряхивании. Полностью остудите пирог в форме.

