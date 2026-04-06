Пачка творога и любые ягоды — соединяю и запекаю с крошкой штрейзель: крамбл — проще пирога

Крамбл — это английский десерт, который готовится проще пирога, а по вкусу напоминает нежную творожную запеканку с хрустящей песочной крошкой и сочной ягодной начинкой.

Секрет этого рецепта в том, что тесто не нужно раскатывать: просто пальцами растирается ароматная крошка, которая при запекании превращается в золотистый хрустящий штрейзель.

Для приготовления понадобится: для крошки — 150 г муки, 80 г сахара, 80 г сливочного масла. Для начинки: 300 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. сахара, 200 г замороженных ягод (вишня, смородина, малина), 1 ст. л. крахмала.

Рецепт: смешайте муку и сахар, добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и разотрите пальцами в крошку. Для начинки смешайте творог, яйцо, сметану и сахар до однородности. Ягоды обваляйте в крахмале. В форму для запекания соединяем заготовки — выложите творожную массу, сверху распределите ягоды, затем щедро посыпьте все масляной крошкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные оладьи, — макаю дольки в тесто и сразу на сковороду.

Читайте также
Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса
Общество
Этот десерт создал для того, чтобы в него влюблялись: делюсь рецептом невероятного клюквенного кекса
Нежнейший торт без муки, яиц и масла. Только три ингредиента — никакой выпечки, а на вкус как бисквит
Общество
Нежнейший торт без муки, яиц и масла. Только три ингредиента — никакой выпечки, а на вкус как бисквит
Готовим тесто на ночь — утром ставим выпекать: кулич «Бриошь» — пористый, не черствеет
Общество
Готовим тесто на ночь — утром ставим выпекать: кулич «Бриошь» — пористый, не черствеет
Из обычной муки и молока: пасхальный кулич на пушистом тесте — сдобный и душистый
Общество
Из обычной муки и молока: пасхальный кулич на пушистом тесте — сдобный и душистый
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Общество
Дрожжевое тесто ушло в забытье: творожные булочки-пухляшки с отпадной начинкой за 20 минут. Мягкие и вкуснее магазинных
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как подготовиться к Пасхе: когда молиться, что должно быть на столе
В ДНР сотни тысяч жителей остались без света после удара ВСУ
Трамп решил стать президентом еще одной страны
В Воронежской области при атаке вражеских дронов пострадал мужчина
Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло
Военэксперт рассказал, как надо бороться с провокациями типа Бучи
Эксперт заявил о нарастающем кризисе на Украине на фоне событий в Иране
Трамп назвал главный приоритет в переговорах с Ираном
В Сербии не исключили участия Англии в попытке подорвать «Турецкий поток»
Трамп заявил о пятне на репутации НАТО из-за равнодушия к Ирану
Совет мира Трампа «добрался» до ХАМАС
«Никакой радиации не надо»: описан страшный сценарий после ядерной войны
Стало известно число пострадавших после крупной атаки ВСУ на ДНР
Экипаж Orion установил рекорд, улетев дальше всех от Земли
«Отбивавшегося» от ТЦК гранатами украинца задержали
Дневники ученика Малевича выставят на торги за 1 млн рублей
Стало известно, зачем на самом деле нужны боевые группы ЕС
Военэксперт оценил статистику по войне США и Израиля против Ирана
Рыба резко подешевела в России: что будет дальше с ценами в 2026 году
«Рубка розочкой»: раскрыты шокирующие подробности атаки ВСУ в Азовском море
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

