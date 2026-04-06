Пачка творога и любые ягоды — соединяю и запекаю с крошкой штрейзель: крамбл — проще пирога

Крамбл — это английский десерт, который готовится проще пирога, а по вкусу напоминает нежную творожную запеканку с хрустящей песочной крошкой и сочной ягодной начинкой.

Секрет этого рецепта в том, что тесто не нужно раскатывать: просто пальцами растирается ароматная крошка, которая при запекании превращается в золотистый хрустящий штрейзель.

Для приготовления понадобится: для крошки — 150 г муки, 80 г сахара, 80 г сливочного масла. Для начинки: 300 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. сахара, 200 г замороженных ягод (вишня, смородина, малина), 1 ст. л. крахмала.

Рецепт: смешайте муку и сахар, добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и разотрите пальцами в крошку. Для начинки смешайте творог, яйцо, сметану и сахар до однородности. Ягоды обваляйте в крахмале. В форму для запекания соединяем заготовки — выложите творожную массу, сверху распределите ягоды, затем щедро посыпьте все масляной крошкой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные оладьи, — макаю дольки в тесто и сразу на сковороду.