18 марта 2026 в 07:31

Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки

Фото: D-NEWS.ru
Готовлю яблочные оладьи в новой интерпретации — макаю дольки в тесто и сразу на сковороду. На выходе получаются невероятно аппетитные, пышные колечки в золотистой оболочке.

Для приготовления понадобится: 2–3 крупных яблока, 1 яйцо, 100 мл молока, 100 г муки, 1–2 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. разрыхлителя, ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: в миске взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин, замесите густое тесто (как на оладьи). Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кольцами толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакивайте каждое яблочное кольцо в тесто, чтобы оно полностью покрылось, и выкладывайте на сковороду. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку с замороженными ягодами «как чизкейк».

Проверено редакцией
Читайте также
Муку не добавляю. Эти кексы с яблоками — пышнее шарлотки и в сто раз полезнее: съедаются еще горячими
Общество
Муку не добавляю. Эти кексы с яблоками — пышнее шарлотки и в сто раз полезнее: съедаются еще горячими
Завтрак для постящихся: жарим пышные яблочные оладьи на минералке и без яиц
Семья и жизнь
Завтрак для постящихся: жарим пышные яблочные оладьи на минералке и без яиц
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Семья и жизнь
Синнабоны отдыхают: нежные булочки тают во рту — проверенный рецепт
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Семья и жизнь
Гречка по-царски: с грибами и луком — необычная версия любимого гарнира
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
яблоки
рецепты
оладьи
завтраки
Дарья Иванова
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная особенность весны в Европейской части России в 2026 году
Адвокат рассказала, кого супруги должны предупредить о скором разводе
Небрежная тактика ВСУ, катакомбы в Орехове: новости СВО к утру 18 марта
Посол Андреев: Россия готова принять Фицо на День Победы
Дмитриев указал на раскол внутри НАТО из-за Украины и Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 марта: инфографика
В Краснодаре вновь прогремели взрывы
Взрыв раздался в центральной части Бейрута после удара Израиля
Японские ученые обнаружили новый рак, который не щадит подростков
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 85 БПЛА
Первым семьям выплатили компенсации за изъятый под Новосибирском скот
Звуки стрельбы раздались на американской базе в Нью-Мексико
«История процветания»: депутат о праздновании воссоединения Крыма с Россией
Танки и артиллерия ВСУ оттянулись от Днепра после ликвидации ЗРК
Пушилин объяснил, для чего Зеленский устроил фотосессию в Краматорске
Посольство Украины в Риме исковеркало название Италии на своем сайте
Онколог раскрыл, от каких видов рака спасет полный отказ от алкоголя
Дачникам дали совет, на каком садовом инвентаре можно сэкономить
Автобиография, кома после COVID, алкоголизм: где сейчас певица МакSим
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

