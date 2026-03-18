Яблочные оладьи в новой интерпретации: макаю дольки в тесто и сразу на сковороду — пышные колечки

Готовлю яблочные оладьи в новой интерпретации — макаю дольки в тесто и сразу на сковороду. На выходе получаются невероятно аппетитные, пышные колечки в золотистой оболочке.

Для приготовления понадобится: 2–3 крупных яблока, 1 яйцо, 100 мл молока, 100 г муки, 1–2 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. разрыхлителя, ванилин, растительное масло для жарки.

Рецепт: в миске взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин, замесите густое тесто (как на оладьи). Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кольцами толщиной около 1 см. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакивайте каждое яблочное кольцо в тесто, чтобы оно полностью покрылось, и выкладывайте на сковороду. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки. Подавайте горячими, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку с замороженными ягодами «как чизкейк».