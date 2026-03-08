Муку в запеканки не кладу — на выходе получается, как чизкейк: рецепт с замороженными ягодами

Больше муку в запеканки не кладу — на выходе получается, как чизкейк, но готовится гораздо проще и быстрее. Рассказываю рецепт с замороженными ягодами.

Благодаря манке, которая разбухает и связывает массу, запеканка получается удивительно нежной, воздушной и однородной, с легкой кислинкой от ягод и сливочным вкусом творога.

Для приготовления понадобится: 500 г творога (лучше 9%), 3 яйца, 4–5 ст. л. манной крупы, 3–4 ст. л. сахара, 150 г замороженных ягод (вишня, смородина, малина, клубника), щепотка соли, ванилин, сливочное масло для смазывания формы.

Способ приготовления: творог пробейте блендером до кремообразного состояния. Отдельно взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином до пышной пены. Смешайте творог с яичной массой, добавьте манку и перемешайте. Замороженные ягоды (не размораживая) слегка обваляйте в манке или крахмале, чтобы они не опустились на дно. Вмешайте ягоды в творожную массу. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой. Вылейте творожную смесь. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке полностью остыть в форме.

