Мешаю пачку творога и масла: пеку творожное печенье «Сюрприз» — нежное, слоистое и тает во рту

Иногда самые простые рецепты оказываются самыми вкусными. Стоит смешать творог и сливочное масло — и получается удивительно мягкое слоеное печенье с хрустящей сахарной корочкой. Готовится оно из доступных продуктов, а результат такой, что тарелка пустеет буквально за несколько минут.

Это печенье получается нежным, ароматным и слегка слоеным, поэтому его любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты

Творог мягкий — 350 г, сливочное масло (размягченное) — 250 г, мука — 420–450 г, разрыхлитель — 1 ч. л., ванилин — 1 г, сахар для посыпки — 100 г.

Приготовление

Творог перекладывают в миску и хорошо разминают вилкой. Добавляют размягченное сливочное масло и ванилин, после чего тщательно перемешивают до однородной массы. Муку смешивают с разрыхлителем и постепенно добавляют в творожную смесь. Сначала лучше всыпать около 400 г муки, а оставшуюся добавлять при необходимости — ее точное количество зависит от влажности творога. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Готовое тесто заворачивают в пленку или накрывают и убирают в холодильник минимум на 30 минут, чтобы оно стало более плотным и удобным для раскатывания. Охлажденное тесто раскатывают пластом толщиной примерно 5 мм. Слишком тонко раскатывать не стоит — тогда не будет приятной слоистой текстуры. При необходимости рабочую поверхность можно слегка присыпать мукой. Из теста вырезают печенье любой формы — кружочки, ромбы или квадраты.

В небольшое блюдце насыпают сахар. Каждую заготовку одной стороной слегка прижимают к сахару, чтобы он хорошо прилип. Печенье выкладывают на противень, застеленный бумагой для выпечки, сахарной стороной вверх. Выпекают в заранее разогретой духовке при 200 °C примерно 15–20 минут, пока печенье не станет слегка золотистым. Готовому печенью дают немного остыть.