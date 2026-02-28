Насыпной яблочный пирог «Три стакана»: смешиваем сухие ингредиенты с тертыми фруктами — и в духовку

Насыпной яблочный пирог «Три стакана»: смешиваем сухие ингредиенты с тертыми фруктами — и в духовку

Приготовьте волшебный насыпной яблочный пирог «Три стакана», который готовится проще некуда, а получается невероятно сочным, нежным и ароматным. Смешиваем сухие ингредиенты с тертыми фруктами — и в духовку.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: по 1 стакану (250 мл) манной крупы, муки и сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 кг яблок, 100 г сливочного масла, 2–3 ст. л. молока.

Как приготовить

В миске смешайте манку, муку, сахар и разрыхлитель — это сухая смесь. Яблоки очистите и натрите на крупной терке. Форму для выпечки смажьте маслом. Начинайте выкладывать слоями: 1/4 сухой смеси равномерно распределите по дну, сверху — треть яблок. Повторите слои еще два раза (сухая смесь + яблоки). Последним слоем должна быть оставшаяся сухая смесь. Сверху натрите на крупной терке замороженное сливочное масло, равномерно распределяя его по поверхности. Сделайте шпажкой несколько глубоких проколов пирога до дна и аккуратно влейте молоко. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45–50 минут до румяной корочки.

Готовому пирогу дайте полностью остыть в форме — в горячем виде он может крошиться, а после остывания станет идеально держать форму и пропитается.

Ранее стало известно, как приготовить рогалики из пачки творога.