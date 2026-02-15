Гора вкусняшек к чаю из пачки творога — вся семь наедается до отвала: готовим рогалики

Гора вкусняшек к чаю из пачки творога — вся семь наедается до отвала: готовим рогалики

Рогалики — любимая домашняя выпечка. Из пачки творога получается гора вкусняшек к чаю, вся семь наедается до отвала. Тесто на твороге при приготовлении получается нежным и слегка влажным, а сверху покрывается корочкой.

Для приготовления понадобится: 1 пачка творога (250 г, любой жирности), 200-250 г муки, 100 г сливочного масла (размягченного), 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванильный сахар, 1 яйцо для смазывания, сахар или корица для посыпки.

В миске разотрите творог с маслом и сахаром. Добавьте яйцо, соль, ванилин. Муку смешайте с разрыхлителем и введите в творожную массу. Замесите мягкое тесто. Если оно влажное, добавьте немного муки. Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите пергаментом. Тесто разделите на две части. Каждую часть раскатайте в круг толщиной около 5 мм. Разрежьте круг, как пиццу, на 8-12 треугольных сегментов. Начиная с широкого края, сверните каждый треугольник в рогалик. Выложите рогалики на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Смажьте их взбитым яйцом и посыпьте сахаром или смесью сахара с корицей. Выпекайте 20-25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить соленые сырники со сметанной заливкой.