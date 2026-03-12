Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Творожные рогалики с сахаром: хрустящие снаружи, нежные внутри — готовлю тазик, съедаем за вечер

Творожные рогалики с сахаром: хрустящие снаружи, нежные внутри — готовлю тазик, съедаем за вечер. Беру творог, сливочное масло и сахар — и готовлю рассыпчатые, ароматные рогалики прямо на противне.

Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для уютного чаепития или быстрого перекуса. Его необычность в том, что тесто на основе творога получается нежнейшим и не требует долгого вымешивания, а сахарная корочка при выпечке карамелизуется, создавая аппетитный хруст.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые рогалики с хрустящей сахарной корочкой снаружи и мягкой, тающей сердцевиной внутри. Они такие вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай, и всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: двести граммов творога (лучше жирного), сто граммов сливочного масла комнатной температуры, двести граммов муки, пятьдесят граммов сахара, щепотка соли, ванилин по вкусу. Для обсыпки понадобится ещё около пятидесяти граммов сахара. Творог тщательно разомните вилкой с мягким сливочным маслом до получения однородной массы. Добавьте соль и ванилин, перемешайте.

Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Заверните тесто в пищевую пленку и уберите в холодильник на тридцать минут. Охлажденное тесто раскатайте в круглый пласт толщиной около трёх-четырёх миллиметров. Разрежьте круг на равные треугольники-сектора.

Каждый треугольник обмакните одной стороной в сахар (широкой стороной к краю), затем сверните рогаликом, начиная от широкого края к узкому. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментной бумагой, сахарной стороной вверх. Выпекайте в разогретой до ста девяноста градусов духовке двадцать-двадцать пять минут до красивого золотистого цвета.

