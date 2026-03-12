Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 10:00

Творожные палочки с сыром и укропом — вместо скучных сырников на завтрак: хрустят снаружи, тают внутри

Фото: D-NEWS.ru
Творожные палочки с сыром и укропом — вместо скучных сырников на завтрак: хрустят снаружи, тают внутри. Беру творог, твердый сыр и свежий укроп — и готовлю ароматные палочки прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые палочки с аппетитной хрустящей корочкой и мягкой, тающей серединкой, где творог и сыр создают идеальный дуэт, а укроп добавляет свежести и аромата. Они такие вкусные, что исчезают с противня быстрее, чем вы успеваете заварить чай, и даже те, кто не любит творог, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: двести граммов творога, сто граммов твердого сыра, одно яйцо, две столовые ложки муки, пучок свежего укропа, соль и черный перец по вкусу. Творог разомните вилкой до однородности. Сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко порубите. В глубокой миске смешайте творог, сыр, яйцо, муку, укроп, соль и перец до получения однородной, довольно густой массы.

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и раскатайте в пласт толщиной около одного сантиметра. Нарежьте пласт на полоски или палочки длиной шесть-восемь сантиметров. Выложите палочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в разогретой до ста девяноста градусов духовке пятнадцать-двадцать минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

