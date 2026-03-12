Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Из пачки творога и яблока — пеку гору «солнечных» кругляшей с корицей: вкуснее сырников и никакой возни с лепкой

Из пачки творога и яблока — пеку гору «солнечных» кругляшей с корицей: вкуснее сырников и никакой возни с лепкой. Беру творог, яблоки и манку — и жарю золотистые кругляши прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, пышные кругляши с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей серединкой, в которой чувствуются сочные кусочки яблок и теплая нотка корицы. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию, и даже те, кто равнодушен к творогу, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: двести граммов творога, одно крупное яблоко, одно яйцо, три столовые ложки манной крупы, две столовые ложки сахара, половина чайной ложки корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке.

В глубокой миске смешайте творог, яйцо, сахар, соль и корицу до однородности. Добавьте тертое яблоко и манку, тщательно перемешайте. Оставьте массу на десять-пятнадцать минут, чтобы манка набухла. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте творожную массу, формируя небольшие кругляши.

Жарьте на среднем огне по три-четыре минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной, медом или любимым вареньем.

