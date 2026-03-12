Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Врач раскрыла смертельную опасность ангины

Врач Сережина: одним из осложнений ангины может оказаться удушье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Одним из наиболее серьезных осложнений ангины может стать удушье, заявила Lenta.ru врач Вера Сережина. При очень сильной боли в горле крайне важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. В противном случае у человека может возникнуть заглоточный абсцесс — это гнойное воспаление, затрагивающее лимфатические узлы и более глубокие ткани.

Отек может быть настолько выраженным, что начинает перекрывать дыхательные пути и создает угрозу удушья. Такое состояние требует уже не амбулаторного наблюдения, а срочной медицинской помощи и хирургического лечения. Именно поэтому ангину нельзя воспринимать как «обычное больное горло», которое просто дает высокую температуру на несколько дней, — предупредила Сережина.

По ее словам, основные возбудители тяжелых ангин — стафилококк и стрептококк. Особенно опасен последний: он не только вызывает сильную боль и воспаление, но и выделяет токсины, поражающие сердце и почки. Без своевременного лечения стрептококковая ангина может привести к ревматическим поражениям соединительной ткани сердца, почек, суставов и кожи.

Ранее врач Айна Кузумова предупредила, что хроническая боль и першение в горле могут указывать не только на лор-заболевания, но и на патологии щитовидной железы, мышечный спазм, воспаление, новообразования и даже сосудистые нарушения. По ее словам, при длительных неприятных ощущениях в шее следует пройти УЗИ щитовидки и лимфатических узлов.

