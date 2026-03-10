Инфекционист дала советы, как уберечься от заражения гепатитом С Врач Тихомолова: использование контрацептивов станет защитой от гепатита С

Использование контрацептивов во время полового акта и контроль стерилизации инструментов во время медицинских и косметологических процедур станут хорошими мерами защиты от гепатита С, заявила «НТА-Приволжье» инфекционист Елена Тихомолова. Она напомнила, что вакцины от этого заболевания до сих пор нет.

Вирусный гепатит С — инфекционное заболевание, поражающее печень, вызывающее умеренную интоксикацию и часто переходящее в хроническую форму. При гепатите С очень важно не заниматься самолечением. Необходимо регулярно контролировать состояние печени и начинать противовирусную терапию при первых признаках активности заболевания. Правильное лечение позволяет значительно замедлить развитие болезни, — отметила Тихомолова.

В качестве профилактики врач призвала отказаться от совместного использования зубных щеток, бритв и маникюрных принадлежностей. Кроме того, инфекционист посоветовала обязательно сдать анализ на гепатит С при планировании беременности.

