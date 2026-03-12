Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:42

Адвокат сделала заявление о компенсациях по делу о теракте в «Крокусе»

Адвокат потерпевших в «Крокусе»: компенсации никто не дождется

Елена Астафьева
Компенсации по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» никто не дождется, заявила адвокат потерпевших Елена Астафьева корреспонденту NEWS.ru. По ее словам, они удовлетворены приговором — четырех исполнителей приговорили к пожизненному сроку.

Мы удовлетворены приговором. Я думаю, что мы компенсации морального вреда не дождемся. Кроме того, надо понимать, что приговором были взысканы также штрафы в доход государства, — отметила она.

Ранее появились первые кадры из суда, где сегодня выносят приговор террористам, убившим 150 человек в «Крокус сити холл». На скамье подсудимых 19 человек. На опубликованных кадрах можно увидеть усиление охраны — порядок в зале обеспечивают сотрудники МВД и ОМОН. Фигуранты прячут лицо и сидят с опущенными головами.

Также депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Telegram может быть немедленно заблокирован в России в случае, если будет доказана его причастность к терактам. По его словам, прежде всего нужно выяснить, какой долей компании владеет Павел Дуров.

