В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram Свинцов: Telegram ждет мгновенная блокировка в случае содействия террористам

Мессенджер Telegram может быть немедленно заблокирован на территории России в случае доказанного содействия террористической деятельности, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, прежде всего, нужно выяснить, какой долей компании владеет ее основатель Павел Дуров, против которого инициировано расследование.

Надо будет очень внимательно смотреть структуру управления и владения Telegram. Мне лично неизвестно, на сколько процентов Дуров владеет непосредственно компанией, принимает ли он участие в управлении или это какой-то независимый совет директоров. Безусловно, если ФСБ однозначно докажет, что данная организация фактически сотрудничает с террористами, то, конечно, ресурс будет максимально быстро заблокирован, — высказался Свинцов.

Он подчеркнул, что если ФСБ классифицирует деятельность компании как террористическую, то существуют методы для выявления юридического лица, стоящего за данной организацией. Следовательно, по словам депутата, в случае признания Telegram пособником или соучастником террористов, любые денежные транзакции через мессенджер могут быть квалифицированы как финансирование преступной деятельности.

Ранее стало известно, что действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о пособничестве терроризму. Речь идет о части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. За это предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы.

