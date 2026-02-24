Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:20

В ГД ответили, как расследование в отношении Дурова отразится на Telegram

Свинцов: Telegram ждет мгновенная блокировка в случае содействия террористам

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мессенджер Telegram может быть немедленно заблокирован на территории России в случае доказанного содействия террористической деятельности, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, прежде всего, нужно выяснить, какой долей компании владеет ее основатель Павел Дуров, против которого инициировано расследование.

Надо будет очень внимательно смотреть структуру управления и владения Telegram. Мне лично неизвестно, на сколько процентов Дуров владеет непосредственно компанией, принимает ли он участие в управлении или это какой-то независимый совет директоров. Безусловно, если ФСБ однозначно докажет, что данная организация фактически сотрудничает с террористами, то, конечно, ресурс будет максимально быстро заблокирован, — высказался Свинцов.

Он подчеркнул, что если ФСБ классифицирует деятельность компании как террористическую, то существуют методы для выявления юридического лица, стоящего за данной организацией. Следовательно, по словам депутата, в случае признания Telegram пособником или соучастником террористов, любые денежные транзакции через мессенджер могут быть квалифицированы как финансирование преступной деятельности.

Ранее стало известно, что действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о пособничестве терроризму. Речь идет о части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. За это предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш MAX

Россия
терроризм
Павел Дуров
Telegram
мессенджеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.