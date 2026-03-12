Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:50

Стало известно, связались ли семьи террористов из «Крокуса» с потерпевшими

Адвокат Астафьева: семьи террористов из «Крокуса» не связывались с потерпевшими

Елена Астафьева Елена Астафьева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Семьи террористов, совершивших нападение на людей в «Крокус Сити Холле», не связывались с потерпевшими, заявила NEWS.ru адвокат Елена Астафьева. Она также отметила, что компенсаций по этому делу вряд ли кто-то дождется.

С нами не [пытались связаться семьи террористов из «Крокуса»], — сказала Астафьева.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима. Другие исполнители теракта — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов — также получили пожизненные сроки.

До этого появились первые кадры из суда, где сегодня выносят приговор террористам, убившим 150 человек в «Крокус сити холл». На скамье подсудимых 19 человек. На опубликованных кадрах можно было увидеть усиление охраны — порядок в зале обеспечивали сотрудники МВД и ОМОН. Фигуранты прятали лицо и сидели с опущенными головами.

