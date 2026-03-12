Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:36

Реакция террористов из «Крокуса» на приговор суда попала на видео

Реакцию террористов на приговор по делу о теракте в «Крокусе» сняли на видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Второй Гарнизонный Западный военный суд вынес приговор пособникам террористов в «Крокус Сити Холле», реакция обвиняемых на вердикт попала на видео, передает корреспондент NEWS.ru. По словам журналистов, обвиняемые держались холодно и сдержанно.

Никто из террористов не плакал, — рассказал о реакции подсудимых корреспондент из зала суда.

Ранее уже сообщалось, что большинство участников теракта ожидает пожизненное заключение. Главарь террористов Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме, а оставшееся — в колонии особого режима.

В то же время потерпевших по делу о теракте не устроил приговор четырем пособникам террористов. Как заявил представитель потерпевших Даниэль Готье после оглашения приговора, речь о фигурантах, которые предоставили исполнителям теракта деньги, машину и квартиру. Потерпевшие требуют не только увеличить срок заключения, но и ужесточить условия содержания. В частности они хотят, чтобы осужденным предоставили лишь минимальное право на свидания и получение посылок.

