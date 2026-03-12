В СПЧ высказались о приговоре исполнителям теракта в «Крокусе»

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что никто не сомневался в пожизненных сроках, которые вынесут исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В беседе с NEWS.ru правозащитница отметила, что дискуссия во время судебного процесса шла лишь о том, какую часть наказания осужденные проведут в тюрьме, а какую — в колонии особого режима.

Никто не сомневался, что исполнители теракта в «Крокусе» получат пожизненные сроки. Речь шла только о том, какую часть из них они проведут в тюрьме, а какую — в колонии особого режима. Насчет этого были разногласия у гособвинения и защитников потерпевших. Там есть различия в передачках, возможности звонков, свиданиях. В тюрьме все гораздо жестче. И поэтому те люди, которые защищали потерпевших, настаивали, чтобы исполнители теракта максимально долго, а именно 25 лет, провели в тюрьме. Теракт в «Крокусе» — это беспрецедентный случай по количеству людей, которые пострадали от этого страшного преступления, — высказалась Меркачева.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил главаря террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни к пожизненному заключению. Первые 18 лет срока ему предстоит провести в тюрьме, оставшееся время — в колонии особого режима.