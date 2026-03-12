Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:41

В Иране оценили перспективы наземной операции США

Посол Джалали: США не смогут провести наземную операцию и захватить Иран

ВС Ирана ВС Ирана Фото: Global Look Press
Соединенные Штаты не смогут провести наземную военную операцию и взять под контроль территорию Ирана, в том числе остров Харк, заявил посол республики в России Казем Джалали. По его словам, которые приводит ТАСС, подобная риторика со стороны Вашингтона направлена лишь на снижение цен на нефть.

Оккупировать территорию Ирана, включая остров Харк, у американцев не получится. Все разговоры об этом и соответствующие угрозы нужны [президенту США Дональду] Трампу для того, чтобы добиться снижения цен на нефть, — отметил Джалали.

Востоковед Фархад Ибрагимов считает, что решение о проведении наземной операции в Иране может нанести серьезный ущерб президенту США Дональду Трампу. В частности главе государства может грозить импичмент. При этом его соратники по Республиканской партии могут отвернуться от него и поддержать демократов.

В случае, если США все же решаться на наземную операцию, они могут привлечь к ней молодежь и заключенных. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, для этого Вашингтон может объявить мобилизацию.

