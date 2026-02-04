Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой: сочетание вкусов — на высоте

Зимняя Олимпиада — 2026
Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой. В процессе запекания сырники томятся в соусе, становясь сочными внутри, а сверху образуется хрустящая золотистая шапка. Сочетание вкусов — на высоте!

Для приготовления понадобится: для основы — 500 г творога, 2 яйца, 4 ст. л. муки, пучок свежей зелени, соль по вкусу; для заливки — 200 г сметаны, 1 яйцо, 100 г твердого сыра, соль, черный перец. Разогрейте духовку до 180 °C. Для сырников разомните творог вилкой. Добавьте яйца, мелко нарубленную зелень, соль и муку. Перемешайте до получения однородного теста. Сформируйте небольшие сырники округлой формы. Обжарьте с двух сторон и выложите в форму для запекания. Приготовьте заливку: смешайте сметану, яйцо, тертый на мелкой терке сыр, соль и перец. Залейте этой смесью сырники в форме, стараясь, чтобы заливка распределилась равномерно и попала в пространство между ними. Выпекайте в разогретой духовке 15–20 минут до тех пор, пока верх не станет золотистым, а сама заливка полностью не схватится.

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку с грушами.

