Без изюма и без кураги: творожная запеканка может быть вкусной — готовим с грушами

С этим рецептом вы убедитесь, что творожная запеканка может быть вкусной! Он ломает стереотипы о творожной выпечке, превращая ее в элегантное блюдо с карамельным оттенком. Готовим с грушами, без изюма и без кураги.
Для приготовления понадобятся: 500 г творога (лучше 5–9%), 150 г греческого йогурта, 3 яйца, 150 г сахара, 150–180 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 2–3 спелые, но твердые груши. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте щепоткой сахара. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Красиво выложите их на дно формы. В миске смешайте творог, йогурт, яйца и сахар до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином, аккуратно перемешайте. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. Залейте тесто в форму поверх груш. Выпекайте 40–50 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте запеканке остыть в форме 10–15 минут, затем переверните на тарелку, чтобы груши оказались сверху.
500 г творога (лучше 5-9%) 150 г греческого йогурта 3 яйца 150 г сахара 150-180 г муки 1,5 ч. л. разрыхлителя ванилин 2-3 спелые, но твердые груши
Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте щепоткой сахара.
Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Красиво выложите их на дно формы.
В миске смешайте творог, йогурт, яйца и сахар до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином, аккуратно перемешайте. Тесто по консистенции должно быть, как густая сметана.
Залейте тесто в форму поверх груш. Выпекайте 40-50 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.
Дайте запеканке остыть в форме 10-15 минут, затем переверните на тарелку, чтобы груши оказались сверху.