25 января 2026 в 07:32

Без изюма и без кураги: творожная запеканка может быть вкусной — готовим с грушами

Фото: D-NEWS.ru
С этим рецептом вы убедитесь, что творожная запеканка может быть вкусной! Он ломает стереотипы о творожной выпечке, превращая ее в элегантное блюдо с карамельным оттенком. Готовим с грушами, без изюма и без кураги.

Для приготовления понадобятся: 500 г творога (лучше 5–9%), 150 г греческого йогурта, 3 яйца, 150 г сахара, 150–180 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, ванилин, 2–3 спелые, но твердые груши. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки маслом и присыпьте щепоткой сахара. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Красиво выложите их на дно формы. В миске смешайте творог, йогурт, яйца и сахар до однородности. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином, аккуратно перемешайте. Тесто по консистенции должно быть как густая сметана. Залейте тесто в форму поверх груш. Выпекайте 40–50 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте запеканке остыть в форме 10–15 минут, затем переверните на тарелку, чтобы груши оказались сверху.

Ранее стало известно, как приготовить финские творожно-яблочные блины.

Проверено редакцией
