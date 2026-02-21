Никаких сложных рецептов! Выкладываю слоями картофель, куриный фарш, заливаю сметаной — и в духовку. Ужин без хлопот — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для будничного ужина или воскресного обеда. Его необычность в том, что из самых доступных продуктов получается настоящий кулинарный шедевр: сочный фарш, мягкий картофель и нежная заливка создают идеальный баланс, а сырная шапка превращает обычную запеканку в праздничное блюдо. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные сметанным соусом слои картофеля и ароматного куриного фарша с луком под аппетитной золотистой сырной корочкой. Аромат чеснока и специй наполняет кухню, а запеканка получается настолько нежной, что буквально тает во рту. Съедается она мгновенно, и всегда хочется добавки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 400 г куриного фарша, 1 луковица, 200 г сметаны, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, любимые специи (паприка, сушеный укроп). Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук мелко нарежьте, смешайте с фаршем, посолите, поперчите. В форму для запекания выложите слой картофеля, затем слой фарша, повторите. Сметану смешайте с измельченным чесноком, солью и специями, залейте запеканку. Сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 40–45 минут до готовности картофеля и румяной корочки.

