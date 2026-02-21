Зимняя Олимпиада — 2026
Салат «Нежность» для королев 8 Марта: слоеный, с курицей, грибами и орешками — такой же прекрасный, как сама весна!

Этот слоеный салат «Нежность» для королев 8 Марта — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится без лишних хлопот, а выглядит так празднично, что достойно самого торжественного стола. Его необычность в том, что сочетание нежной курицы, ароматных грибов и хрустящих орешков создает ту самую идеальную гармонию вкусов, от которой невозможно оторваться. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные майонезом слои, где каждый ингредиент раскрывается по-новому, а ореховая нотка добавляет изысканности и пикантности. Салат такой же прекрасный, как сама весна — легкий, воздушный и невероятно аппетитный. Он станет настоящим украшением праздничного застолья и непременно порадует всех дам.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 50 г грецких орехов, майонез, соль, перец и растительное масло для жарки. Грибы с луком мелко нарежьте и обжарьте до готовности, посолите, поперчите. Курицу нарежьте кубиками, яйца и сыр натрите на терке, орехи порубите ножом. Выкладывайте слоями: курица (сетка майонеза), грибы с луком, яйца (майонез), орехи, сыр. Повторите слои, украсьте зеленью и ореховой крошкой. Дайте настояться в холодильнике час перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

