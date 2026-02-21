Звезда «Белого лотоса» сообщила печальную новость о личной жизни Актриса из «Белого лотоса» Даддарио развелась после трех лет брака

Актриса Александра Даддарио, известная по сериалу «Белый лотос», разводится с супругом, кинопродюсером Эндрю Формом, сообщили в People со ссылкой на представителей звезды. Брак продлился три года.

Агенты актрисы сообщили, что пара приняла решение о расставании «с любовью и уважением». Супруги собираются поддерживать теплые отношения ради 15-месячного сына. Имя ребенка по-прежнему не раскрывается.

Ранее рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) заявила на концерте в Лос-Анджелесе, что рассталась с отцом своего четвертого ребенка — игроком в американский футбол Стефоном Диггсом. Также певица отписалась от спортсмена в социальных сетях.

До этого сообщалось, что официальное расторжение брака между голливудской актрисой Джессикой Альбой и кинопродюсером Кэшем Уорреном завершилось спустя год. Бывшие супруги пришли к мировому соглашению — Уоррену достанутся активы на $3 млн (231 млн рублей), а Альбе — их оставшаяся часть. Они отказались от взаимных претензий на алименты.