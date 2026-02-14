Стало известно, чего лишилась Джессика Альба после развода Бракоразводный процесс актрисы Джессики Альбы завершился спустя год

Официальное расторжение брака между голливудской актрисой Джессикой Альбой и кинопродюсером Кэшем Уорреном завершилось спустя год, сообщает TMZ. Бывшие супруги пришли к мировому соглашению — Уоррену достанутся активы на $3 млн (231 млн рублей), а Альбе их оставшаяся часть.

Они отказались от взаимных претензий на алименты. Главным приоритетом для обоих осталось воспитание троих общих детей: дочерей Хонор и Хейвен, а также сына Хейнса.

Уоррену также отойдет особняк в престижном районе Беверли-Хиллз, оцененный в $10 млн (771 млн рублей). Выплата будет произведена двумя равными частями, которые не облагаются налогом.

Альба же возвращает себе девичью фамилию. Инициатором разрыва выступила сама актриса в январе 2025 года. С тех пор Уоррен состоит в отношениях с молодой моделью Ханой Сан Доерр. Альба нашла новое счастье с актером Дэнни Рамиресом, знакомым зрителям по блокбастерам «Топ Ган: Мэверик» и «Капитан Америка: Дивный новый мир».

Ранее в суд поступило исковое заявление с требованием аннулировать брачный контракт, заключенный между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и его супругой, популярным блогером Оксаной Самойловой. Условия этого документа предусматривают передачу модели всех активов, нажитых семьей в период брака, в случае расторжения семейных отношений.