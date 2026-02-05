Московский суд получил иск о брачном договоре Самойловой и Джигана РИАН: иск о недействительности договора Самойловой и Джигана поступил в суд

В московский суд поступил иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой. Согласно условиям договора, все совместное имущество супругов после развода должно перейти к модели, пишет РИА Новости.

Как сообщил адвокат Джигана Сергей Жорин, артист находился в уязвимом состоянии при подписании документа. По его словам, рэпер проходил лечение, принимал лекарства и не мог оценить правовые последствия договора.

Иск был зарегистрирован в Савеловском районном суде Москвы. Изначально вопрос о расторжении брака и признании договора недействительным рассматривался в мировом суде, но дело было перенаправлено в вышестоящую инстанцию по подсудности.

Самойлова подала на развод, и, несмотря на предоставленные судом в ноябре два месяца на примирение, стороны к согласию не пришли. У пары остается четверо детей.

Ранее Самойлова пожаловалась на отсутствие эмпатии у главы семейства. По ее словам, от сложного характера Джигана страдают и дети, особенно старшая дочка Ариела. Инфлюенсер заявила, что в семейной жизни ей не хватает тепла, внимания и душевной близости, которых она так и не получила от мужа.