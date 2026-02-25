Адвокат рассказала, может ли сотрудник получать дополнительные задачи Адвокат Еременко: дополнительные рабочие задачи должны быть прописаны в договоре

Дополнительные рабочие задачи должны быть прописаны в трудовом договоре, рассказала «Газете.Ru» адвокат Нина Еременко. Она отметила, что любые расширения обязанностей без письменного оформления могут рассматриваться как нарушение прав сотрудника.

Если дополнительные задачи не описаны детально, сотрудник рискует оказаться в уязвимом положении: в спорной ситуации доказать нарушение прав будет сложнее. Отдельно подчеркивается, что в договоре по основной работе уже указаны режим, продолжительность и условия труда, и любая «надстройка» поверх этого должна быть оформлена так, чтобы не размывать исходные договоренности, — рассказала Еременко.

Адвокат подчеркнула, что увеличение объема работы возможно только с письменного согласия сотрудника. Она посоветовала работникам внимательно читать договор и письменно фиксировать все изменения условий труда.

Ранее сообщалось, что трудовое законодательство позволяет работодателю возложить на сотрудника выполнение чужих обязанностей. Поручить их можно в двух случаях — либо с письменного согласия работника и за дополнительную плату, либо если совмещение или замещение прописано в должностной инструкции, согласно окладу.