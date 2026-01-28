В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике Рубио: США будут добиваться, чтобы НАТО сделала Арктику своим новым приоритетом

Соединенные Штаты намерены добиваться, чтобы НАТО объявила безопасность в Арктике одним из своих ключевых приоритетов в текущем году, заявил помощник президента США по нацбезопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса. Помимо этого, госсекретарь страны предложил включить в список Альянса защиту подводной инфраструктуры, критически важные минералы и цепочки поставок. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ABC News.

Два новых вопроса, которые мы хотим видеть в качестве приоритетов НАТО в текущем году <…>, — это инфраструктура подводных кабелей и безопасность в Арктике. И третий — критически важные минералы и цепочки поставок, — отметил Рубио.

Ранее стало известно, что страны НАТО во главе с США, Францией и Великобританией проведут в марте 2026 года крупные учения в Норвегии для тренировки ведения боевых действий против России в Арктике. Всего в маневрах Cold Response примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 14 стран Альянса.

До этого в обновленной Стратегии национальной обороны США РФ была официально обозначена как постоянная угроза для стран НАТО на восточном фланге. Документ Пентагона констатирует, что эта оценка сохранится для Москвы в обозримом будущем.