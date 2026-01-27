Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
НАТО направит 25 тыс. солдат на учения против России

НАТО проведет учения в Норвегии для отработки войны с Россией в Арктике

Фото: Juliane Sonntag/Global Look Press
Страны НАТО во главе с США, Францией и Великобританией проведут в марте 2026 года крупные учения в Норвегии для тренировки ведения боевых действий против России в Арктике, пишет Financial Times. Всего в маневрах Cold Response примут участие около 25 тыс. военнослужащих из 14 стран альянса.

В марте около 25 тыс. военнослужащих альянса, включая четыре тысячи из Соединенных Штатов, примут участие в учениях Cold Response на севере Норвегии, которые будут направлены на отработку ведения боевых действий в воздухе, на море и на суше в суровых зимних условиях, — говорится в публикации.

По данным FT, усиление активности напрямую связано с оценкой Альянсом военных возможностей России в Арктическом регионе. Помимо стран-основателей, в учениях задействуют военных из Германии, Турции, Швеции, Финляндии и других государств-членов блока.

Ранее в обновленной Стратегии национальной обороны США Россия была официально обозначена как постоянная угроза для стран НАТО на восточном фланге. Документ Пентагона констатирует, что эта оценка сохранится для Москвы в обозримом будущем.

