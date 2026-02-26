«Ювентус» выиграл у «Галатасарая», но вылетел из Лиги чемпионов

«Ювентус» выиграл у «Галатасарая», но вылетел из Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Галатасарай» 3:2, но вылетел из Лиги чемпионов

«Ювентус» победил «Галатасарай» в ответном матче Лиги чемпионов, но не смог выйти в 1/8 финала из-за недостатка очков. Встреча в Турине завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе итальянцев забили Мануэль Локателли с пенальти на 37-й минуте, Федерико Гатти (70-я) и Уэстон Маккенни (82-я). У турецкого клуба отличились Виктор Осимхен (106-я) и Барыш Йылмаз (119-я).

Первый матч завершился победой «Галатасарая» 5:2, что позволило ему пройти дальше по сумме двух игр (7:5). Соперником турок в 1/8 финала станет «Ливерпуль» или «Тоттенхэм».

Ранее «Аталанта» разгромила дортмундскую «Боруссию» в ответном матче Лиги чемпионов и вышла в 1/8 финала. Встреча в Бергамо завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

До этого французский клуб «Пари Сен-Жермен» победил «Монако» в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщили организаторы. Встреча состоялась на стадионе «Луи II» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.

Кроме того, мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в первом стыковочном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Победу «Реалу» принес нападающий Винисиус Жуниор, который забил мяч на 50-й минуте встречи.