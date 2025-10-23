Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 07:12

Гол Беллингема помог «Реалу» вырвать победу у «Ювентуса» в матче ЛЧ

Джуд Беллингем в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов Джуд Беллингем в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов Фото: Dennis Agyeman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футбольный клуб «Реал» из Мадрида одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:0. Мяч на 57-й минуте забил Джуд Беллингем, сообщили организаторы матча.

Отмечается, что для «Реала» это уже третья победа со старта турнира. До этого испанский клуб переиграл французский «Марсель» со счетом 2:1 и разгромил казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0. После трех туров «Реал» расположился на пятом месте с девятью очками.

«Ювентус» в свою очередь потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого команда дважды сыграла вничью: с германской «Боруссией» (4:4) и с испанским «Вильярреалом» (2:2). На данный момент клуб находится вне зоны плей-офф, занимая 25-е место с двумя очками.

Ранее сообщалось, что московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» встретятся в четвертьфинале «пути РПЛ» Кубка России. Матч столичного дерби определит одного из претендентов на выход в полуфинал турнира. Красно-белым удалось занять первое место в группе С. Железнодорожники довольствовались второй позицией в группе D.

матчи
футбол
Реал Мадрид
ювентус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 октября: инфографика
Силы ПВО сбили 139 БПЛА ВСУ над Россией за ночь
Два корабля оказались в ледяной ловушке на севере Якутии
Гол Беллингема помог «Реалу» вырвать победу у «Ювентуса» в матче ЛЧ
Юрист раскрыл, что грозит за трату средств с найденной карты
«Стремление взять реванш»: Захарова раскрыла причину ненависти Латвии к РФ
Как правильно укрыть грядку, чтобы спасти растения от лютых морозов
Составлен список продуктов, убивающих мужскую потенцию
Путин сделал Михалкову особый подарок на 80-летие
Россиян предупредили о серьезной опасности сидячего образа жизни
Названо число жертв от атаки ВСУ в Брянской области
«Жгутиковые микроорганизмы»: названы симптомы опасной половой инфекции
К чему снится мертвец: предвестник новых начал и внутреннего роста
SHOT сообщил о десяти мощных взрывах над Рязанью
Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!
Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине
Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания
К чему снится смерч: эмоциональные и жизненные перемены ждут впереди
США готовят крупнейший пакет санкций против России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.