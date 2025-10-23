Гол Беллингема помог «Реалу» вырвать победу у «Ювентуса» в матче ЛЧ

Футбольный клуб «Реал» из Мадрида одержал победу над туринским «Ювентусом» в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:0. Мяч на 57-й минуте забил Джуд Беллингем, сообщили организаторы матча.

Отмечается, что для «Реала» это уже третья победа со старта турнира. До этого испанский клуб переиграл французский «Марсель» со счетом 2:1 и разгромил казахстанский «Кайрат» со счетом 5:0. После трех туров «Реал» расположился на пятом месте с девятью очками.

«Ювентус» в свою очередь потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого команда дважды сыграла вничью: с германской «Боруссией» (4:4) и с испанским «Вильярреалом» (2:2). На данный момент клуб находится вне зоны плей-офф, занимая 25-е место с двумя очками.

