12 января 2026 в 16:23

Покупка квартиры за 8 млн рублей закончилась задержанием в Москве

В Москве задержали женщину, самовольно въехавшую в купленную квартиру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве задержали женщину, ставшую жертвой «схемы Долиной», сообщает Telegram-канал SHOT. Поводом стало самостоятельное заселение в приобретенное жилье.

Покупательницу задержали после того, как она въехала в двухкомнатную квартиру, приобретенную у местной жительницы за 8 млн рублей. После заключения сделки продавец отказалась передавать ключи, и тогда новая владелица вскрыла двери и заселилась в жилье.

Продавец ранее заверила покупательницу, что продает квартиру добровольно, поскольку собирается переехать к больной тете для ухода за ней. Она также заявляла, что планирует потратить вырученные средства на строительство бани. Сделка купли-продажи была оформлена, продавец выписалась из квартиры, однако фактически покидать ее не спешила.

Через две недели стороны встретились вновь, и бывшая хозяйка заявила, что продала квартиру под влиянием мошенников и отказывается передавать ключи новой владелице. После этого покупательница вызвала мастера, замок был вскрыт и заменен. В ответ продавец обратилась в полицию. В результате покупательницу задержали, в отношении нее составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной». Суд не встал на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием телефонных мошенников и просила признать сделку недействительной. Преступники выманили у россиянки четырехзначный код из СМС, а затем под предлогом необходимости избежать выплаты несуществующего кредита в 1,5 млн рублей заставили ее продать машину.

