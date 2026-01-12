Покупка квартиры за 8 млн рублей закончилась задержанием в Москве

В Москве задержали женщину, ставшую жертвой «схемы Долиной», сообщает Telegram-канал SHOT. Поводом стало самостоятельное заселение в приобретенное жилье.

Покупательницу задержали после того, как она въехала в двухкомнатную квартиру, приобретенную у местной жительницы за 8 млн рублей. После заключения сделки продавец отказалась передавать ключи, и тогда новая владелица вскрыла двери и заселилась в жилье.

Продавец ранее заверила покупательницу, что продает квартиру добровольно, поскольку собирается переехать к больной тете для ухода за ней. Она также заявляла, что планирует потратить вырученные средства на строительство бани. Сделка купли-продажи была оформлена, продавец выписалась из квартиры, однако фактически покидать ее не спешила.

Через две недели стороны встретились вновь, и бывшая хозяйка заявила, что продала квартиру под влиянием мошенников и отказывается передавать ключи новой владелице. После этого покупательница вызвала мастера, замок был вскрыт и заменен. В ответ продавец обратилась в полицию. В результате покупательницу задержали, в отношении нее составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

