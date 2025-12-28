Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 08:03

Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»

В Екатеринбурге женщине не вернули проданную из-за мошенников машину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной», сообщает РИА Новости. Суд не встал на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием телефонных мошенников и просила признать сделку недействительной.

Летом она стала жертвой аферистов, которые сначала представились сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, а затем работниками Роскомнадзора и ФСБ. Преступники выманили у россиянки четырехзначный код из СМС, а затем под предлогом необходимости избежать выплаты несуществующего кредита в 1,5 млн рублей заставили ее продать машину.

Автомобиль был продан за 750 тыс. рублей, а вырученные средства женщина передала неизвестному лицу, пообещавшему впоследствии аннулировать сделку. Осознав обман, она обратилась в полицию, а затем в суд, обвиняя покупателя в сговоре с мошенниками и сознательной покупке машины по заниженной цене.

Ответчик настаивал на законности сделки, предоставив доказательства добровольного подписания договора. Изучив материалы дела, суд установил, что договор был заключен по свободной воле продавца. В итоге исковые требования были оставлены без удовлетворения, женщина вернуть авто не смогла.

Ранее сообщалось, что две пенсионерки из Москвы готовятся к суду для установления права собственности на жилье, проданное якобы под влиянием мошенников. Отмечается, что 77-летняя Светлана купила квартиру у 75-летней Натальи, чтобы перебраться поближе к детям. Однако спустя время бывшая владелица позвонила Светлане и посоветовала «паковать чемоданы».

Екатеринбург
суды
мошенники
машины
Лариса Долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России точным ударом «обескровили» боевую технику ВСУ
«Никаких шансов»: Зеленскому указали на его место в переговорах по Украине
Сорвана попытка украинских шпионов прорваться вглубь России
Вызывающее поведение хоккеистов из Канады на МЧМ привело к расследованию
Лавров подтвердил поддержку КНР при обострении в Тайваньском проливе
Раскрыто количество граждан Южной Осетии, участвующих в СВО
Зять Алентовой разнес Бекмамбетова за ремейк «Москвы слезам не верит»
Мужчина внезапно умер во время секса с шестью женами
Что делать, если свело ногу судорогой: как оказать первую помощь — советы
Долина опубликовала грустную песню в день переезда из квартиры Лурье
«Главное препятствие»: Лавров ответил, кто мешает миру на Украине
«Серьезное истощение»: поставки оружия Украине опустошили США
На Украине считают, что Зеленский пойдет даже на неозвученные уступки
Мэр многомиллионного мегаполиса призвал «делать детей» в буран
Четыре человека погибли на месте после столкновения с «Газелью»
Помощник начальника главного управления разведки Афганистана погиб в Кабуле
ВСУ бросили позиции на важном участке СВО
Жители Киева заявили о блэкауте в части районов города
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря
В Ространснадзоре решили судьбу Ан-24
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке
Общество

Самый вкусный крабовый салат из всех, что пробовала: «Черный жемчуг» с сырной шапкой — новогодняя роскошь на тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.