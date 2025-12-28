Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной» В Екатеринбурге женщине не вернули проданную из-за мошенников машину

Жительница Екатеринбурга не смогла вернуть машину по «схеме Долиной», сообщает РИА Новости. Суд не встал на сторону женщины, которая продала авто по заниженной цене под влиянием телефонных мошенников и просила признать сделку недействительной.

Летом она стала жертвой аферистов, которые сначала представились сотрудниками компании по обслуживанию домофонов, а затем работниками Роскомнадзора и ФСБ. Преступники выманили у россиянки четырехзначный код из СМС, а затем под предлогом необходимости избежать выплаты несуществующего кредита в 1,5 млн рублей заставили ее продать машину.

Автомобиль был продан за 750 тыс. рублей, а вырученные средства женщина передала неизвестному лицу, пообещавшему впоследствии аннулировать сделку. Осознав обман, она обратилась в полицию, а затем в суд, обвиняя покупателя в сговоре с мошенниками и сознательной покупке машины по заниженной цене.

Ответчик настаивал на законности сделки, предоставив доказательства добровольного подписания договора. Изучив материалы дела, суд установил, что договор был заключен по свободной воле продавца. В итоге исковые требования были оставлены без удовлетворения, женщина вернуть авто не смогла.

Ранее сообщалось, что две пенсионерки из Москвы готовятся к суду для установления права собственности на жилье, проданное якобы под влиянием мошенников. Отмечается, что 77-летняя Светлана купила квартиру у 75-летней Натальи, чтобы перебраться поближе к детям. Однако спустя время бывшая владелица позвонила Светлане и посоветовала «паковать чемоданы».