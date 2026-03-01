Опубликовано фото убитой 14-месячной внучки Хаменеи

Агентство Tasnim опубликовало фотографию внучки верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля в результате совместной военной операции США и Израиля против республики.

Также в результате ударов по Ирану погибла дочь и зять верховного лидера страны. О смерти Хаменеи стало известно 1 марта.

Ранее иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования всему иранскому народу и президенту Масуду Пезешкиану, заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. По его словам, в России лидера Ирана будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие дружественных отношений двух стран.