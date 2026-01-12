Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 16:08

Фадеев сообщил о смерти своей матери

Максим Фадеев Максим Фадеев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев сообщил в своем Telegram-канале о смерти матери. По его словам, сегодня он простился с ней в последний раз.

Я прошу вас всех помолиться за нее от чистого сердца (имя при крещении — Фотинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама, — написал Фадеев.

Ранее сообщалось, что 9 января скончался певец Андрей Забродский, известный по участию в шоу «Голос. 60+». В 2021 году он исполнил в ходе программы песню «Ты или я». Его выступление на слепых прослушиваниях привлекло внимание жюри, и он попал в команду Олега Газманова. Певец также сильно впечатлил артистку Лайму Вайкуле.

До этого стало известно, что казахстанский актер Мурат Бисенбин ушел из жизни в возрасте 53 лет. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно перенес инсульт. Бисенбин снялся в десятках кинокартин и сериалов, широкую популярность и признание ему принесла роль в фильме «Рэкетир».

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

