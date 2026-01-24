Захарова разоблачила Наргиз, которую Фадеев «заставлял» петь ее песню Захарова сообщила, что Наргиз сама просила разрешения спеть ее песню

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала враньем слова певицы Наргиз Закировой о том, что продюсер Максим Фадеев заставлял свою подопечную исполнять песню «Верните память». Она опубликовала переписку, в которой артистка просит исполнить композицию на концерте, посвященном Иосифу Кобзону.

Грянул бред. Так как с этим неадекватным враньем Наргиз прошла не одно интервью, внесу ясность. О том, что песня «Верните память» посвящена нашим бойцам и появилась как эмоциональный отклик на гибель летчика Пешкова, и то, кто ее написал, она знала не только до премьеры, но даже до записи песни, — рассказала Захарова.

Дипломат рассказала, что настаивала на том, чтобы исполнитель композиции понимал и знал предысторию материала. По словам Захаровой, они даже созвонились с Наргиз и обсудили все детали.

Когда Макс Фадеев расторг с ней контракт, она написала мне, что хочет и дальше петь эту песню и просит разрешения. Скриншот прилагаю, — сообщила представитель МИД РФ.

Олег Пешков — российский военный летчик, Герой России. Погиб 24 ноября 2015 года в небе над Сирией. Самолет Су-24 под управлением Пешкова был сбит истребителем турецких ВВС F-16. Военнослужащий был убит во время спуска с парашютом боевиками, находившимися на земле.

Ранее Захарова поделилась видеозаписью своей композиции «Главная роль», которую исполнил певец Филипп Киркоров. Премьера состоялась на творческом вечере в честь юбилея дипломата.