Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев

Продюсер и композитор Максим Фадеев сообщил, что за 10 лет похудел на 97 килограммов. Что об этом известно, как живет Фадеев, правда ли, что он потерял слух?

Что известно о похудении Фадеева

Фадеев присоединился к популярному флешмобу, сравнив свое фото 2016 года с актуальным снимком.

На архивном кадре композитор позирует в пиджаке, черной футболке и широкополой шляпе. Актуальное фото он сделал на фоне новогодней елки в свитшоте и шапке, надвинутой на глаза. В подписи к посту Фадеев указал точные цифры — за десять лет ему удалось сбросить 97 килограммов.

«Мой 2016-й и 2026-й. 205 килограммов и 108. Рад, что у меня получилось», — написал музыкант.

Кого потерял Фадеев

Ранее Фадеев в своем Telegram-канале сообщил о смерти матери. По его словам, 12 января он простился с ней в последний раз.

«Я прошу вас всех помолиться за нее от чистого сердца (имя при крещении — Фотинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», — написал Фадеев.

В своих социальных сетях Фадеев часто делился историями о матери и публиковал ее фотографии. Например, несколько лет назад в Международный женский день он рассказал, как навестил ее с подарками и красивым букетом.

В различных интервью продюсер отмечал, что любовь к музыке ему привила именно мать, долгое время работавшая музыкальным руководителем в одном из Дворцов культуры. В 2015 году она стала почетной гостьей программы Андрея Малахова, где своим вокалом поразила всех присутствующих.

Правда ли, что Фадеев потерял слух

В марте прошлого года композитор рассказал, что 20 лет назад он почти полностью потерял слух и врачи не смогли ему помочь.

«20 лет назад я почти перестал слышать — мне диагностировали 90% глухоты. Представьте: музыкант, который не слышит», — написал Фадеев.

Максим Фадеев Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

По его словам, только акупунктура (метод лечения уколами специальных металлических игл различной длины. — NEWS.ru) — болезненно, медленно — вернула часть слуха: 30% в одном ухе, 60% в другом.

В связи с этим продюсер отметил, что главные враги слуха — внутриканальные наушники на полной громкости, концерты, клубы и поездки в метро без защиты для ушей. Фадеев объяснил, что внутри уха находятся структуры, напоминающие пшеничное поле, и громкие звуки действуют на них, как комбайн, который повреждает волоски.

Что известно об убыточном бизнесе Фадеева

Как писал NEWS.ru, у ресторана Фадеева «У дяди Макса» обнаружили убытки на 65,1 млн рублей за 2024 год. Источник сообщил, что убытки ресторана выросли почти в 16 раз по сравнению с 2023 годом: тогда они достигали 4 млн рублей. Фадеев был вынужден закрыть один из двух ресторанов. Он находился в ТРК Vegas Кунцево.

В июне 2024 года Telegram-канал «Звездач» писал, что бизнес Фадеева задолжал ФНС 140 тысяч рублей, речь также шла о ресторане «У дяди Макса». Кроме того, уточнялось, что в 2023-м бизнес продюсера ушел в минус на 3,9 млн рублей.

Сам Фадеев эту информацию не комментировал.

